Brasile: foresta amazzonica concentra il 90 per cento degli incendi boschivi nel 2023

21 luglio 2021

- Nei primi due mesi di quest'anno, il bioma della foresta pluviale amazzonica ha concentrato il 90 per cento delle aree colpite da incendio boschivo. Lo riferisce uno studio realizzato nell'ambito del Progetto per la mappatura dell'uso e della copertura del suolo in Brasile (MapBiomas), in collaborazione con l'Istituto di ricerca ambientale dell'Amazzonia (Ipam). In tutto l'area distrutta dai roghi è stata di 487.000 ettari. Il dato è inferiore del 26 per cento rispetto a quello registrato nel primo bimestre del 2022, quando la superficie distrutta dalle fiamme era stata di 654 mila ettari. Complessivamente nei sei biomi del Paese, Amazzonia, Caatinga, Cerrado, Foresta Atlantica, Pampa e Pantanal, gli incendi hanno distrutto in tutto 536 mila ettari di vegetazione. Anche in questo caso si registra una riduzione, pari al 28 per cento rispetto a quella registrata nel primo bimestre del 2022. (Brb)