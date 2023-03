Brasile: attacco a istituzioni Rio Grande do Norte, governo schiera Forza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha autorizzato lo schieramento di 100 militari della Forza nazionale di sicurezza (Fns) nello stato di Rio Grande do Norte. Le truppe, inviate su richiesta della governatrice dello stato, Fatima Bezerra, forniranno un supporto alle forze dell'ordine locali. La Forza nazionale è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia, composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. Da 24 ore lo stato di Rio Grande do Norte è alle prese con una crisi di pubblica sicurezza. (segue) (Brb)