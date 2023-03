Americhe: "caso Duarte", Ecuador e Argentina espellono ambasciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Ecuador fa sapere "che è stata violata la reciproca confidenza e la buona fede che deve imperare nella relazione fra gli Stati". Inoltre, il ministro degli Esteri ecuadoriano, Juan Carlos Holguin, ha fatto sapere che "non esiste documentazione" che certifichi l'uscita legale di Duarte dal Paese, né tanto meno l'ingresso "regolare" in Colombia, Paese di transito per arrivare in Venezuela via terra. "Speriamo che questa decisione non pregiudichi in maniera seria la relazione tradizionalmente buona, basata nel rispetto reciproco", ha detto Holguin, segnalando che il presidente, Guillermo Lasso, si augura da parte sua che "questo momento di tensione provocato da fattori esterni" possa essere superato in breve. (segue) (Brb)