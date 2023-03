Argentina: lombalgia acuta, presidente Fernandez ricoverato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, è stato trasferito d'urgenza presso il Sanatorio Sanamendi, un ospedale di Buenos Aires, per un dolore acuto alla schiena. "Il presidente della Nazione, il dottor Alberto Ángel Fernández, presenta un quadro di lombalgia acuta, motivo per cui verranno effettuati gli studi corrispondenti per poter somministrare un trattamento specifico. L'opinione pubblica sarà tenuta informata", si legge in una nota firmata dal medico personale di Fernandez, Federico Savedra, e pubblicata sulla pagina internet della presidenza. (Abu)