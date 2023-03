Giappone: Camera alta espelle youtuber divenuto parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yoshikazu Higashitani, uno youtuber giapponese noto con lo pseudonimo di "GaaSyy" eletto parlamentare lo scorso anno, è stato espulso dalla Camera alta della Dieta per assenteismo ingiustificato. Lo riferisce la stampa giapponese, sottolineato che l'espulsione di un parlamentare - la più grave procedura disciplinare prevista dai regolamenti della Dieta - non si verificava in Giappone da più di settant'anni. GaaSyy, che sin dallo scorso anno risiede a Dubai, era stato più volte sollecitato a tornare nel Paese e formulare pubbliche scuse per il suo assenteismo: una richiesta che aveva inizialmente accolto a parole, senza però darvi seguito. Lo Youtuber è esponente di un piccolo partito di protesta nato attorno all'unico obiettivo politico di definanziare l'emittente televisiva pubblica "Nhk". La reticenza dell'ormai ex parlamentare a rientrare in Giappone è legata a problemi giudiziari: Yoshikazu è infatti accusato di aver ottenuto denaro millantando l'organizzazione di incontri con i membri del noto gruppo musicale coreano Bts. Lo Youtuber nega le accuse, e sostiene di non voler rientrare in Giappone per timore di essere arrestato. (Git)