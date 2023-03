Usa: riequilibrio di bilancio in 10 anni comporterebbe taglio del 41 per cento alla spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riequilibrare il bilancio pubblico degli Stati Uniti nell'arco di un decennio comporterebbe un taglio del 41 per cento alla spesa primaria, quella non destinata cioè al servizio del debito. E' quanto stimato dall'Ufficio di bilancio del Congresso federale Usa (Cbo) su richiesta dei Democratici, che così facendo hanno voluto dimostrare l'impraticabilità delle richieste dei Repubblicani di invertire in tempi relativamente brevi la preoccupante parabola dei conti pubblici statunitensi. Secondo le attuali stime del Cbo, il disavanzo del bilancio federale Usa raggiungerà ben 2.900 miliardi di dollari nel 2033. Compensare tale ammanco attraverso una riduzione delle uscite richiederebbe un taglio dei programmi di spesa del 29 per cento, a patto di annullare gli sgravi fiscali varati dall'amministrazione del presidente Donald Trump nel 2017. Se invece tali misure fiscali rimanessero in vigore, la spesa primaria dovrebbe subire una decurtazione complessiva del 41 per cento, e questo senza considerare l'aumento della spesa sociale promossa dai Democratici al Congresso. Rifiutando interventi correttivi alla spesa discrezionale della Difesa e a quella per il programma di assistenza sanitaria Medicare, le rimanenti voci di spesa pubblica dovrebbero subire un taglio dell'86 per cento in un decennio. Il rapporto del Cbo evidenzia come un percorso decennale di riordino dei conti pubblici promosso da una parte del Partito repubblicano appaia di fatto impossibile, sia in termini concreti che sul piano politico; le stime evidenziano però anche l'insostenibilità della spesa pubblica statunitense, e in particolare di determinate voci della spesa sociale e della Difesa. (Was)