Israele: Borrell, gli insediamenti in Cisgiordania sono illegali (2)

- "Anche l'Autorità palestinese deve agire, raddoppiando gli sforzi in termini di cooperazione per la sicurezza e lavorando per prevenire gli atti di terrore che hanno causato molte vittime israeliane. È altrettanto importante che i palestinesi lavorino per la riconciliazione, al fine di riunire i territori palestinesi sotto un'unica autorità legittima. Le fazioni palestinesi dovrebbero impegnarsi in modo costruttivo nei colloqui di riconciliazione. Il popolo palestinese merita il diritto di votare in elezioni nazionali democratiche per rinnovare la legittimità della propria leadership. Questo è importante anche in vista di futuri colloqui di pace", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. "Abbiamo bisogno di un rinnovato impegno internazionale per aiutare sia gli israeliani che i palestinesi a riflettere sulle loro opzioni. Dobbiamo contribuire a creare le condizioni per cui sia vantaggioso per israeliani e palestinesi tornare al tavolo dei negoziati e parlare", ha concluso Borrell. (Beb)