Giustizia: Delmastro (Fd'I), con procedibilità d'ufficio ripristinate sicurezza e legalità

- "Approvato il disegno di legge sulla procedibilità di ufficio e l'arresto in flagranza, fortemente voluto dal Presidente Giorgia Meloni per ripristinare legalità e sicurezza. Non ci sono spazi per impunità a reati commessi con l'aggravante mafiosa, né margini per sfuggire alla volontà di giustizia del cittadino per reati gravi per cui è previsto l'arresto in flagranza. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d'Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia, che aggiunge: "Difendiamo i cittadini e non vanifichiamo gli sforzi delle nostre forze dell'ordine". (Com)