Usa: Fed, sistema bancario rimane resiliente nonostante il fallimento di Silicon Valley Bank

- Il sistema bancario statunitense per il momento ha mantenuto la sua resilienza, nonostante le pressioni derivanti dal fallimento della Silicon Valley Bank, la settimana scorsa. Lo ha detto Michelle Bowman, membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve, durante un evento organizzato dalla Comunità indipendente dei banchieri d’America, una associazione commerciale di piccoli istituti di credito. “Il sistema bancario rimane solido e resiliente, in termini sia di capitale che di liquidità: la Federal Reserve sta continuando a monitorare con attenzione tutti i nuovi sviluppi all’interno dei mercati finanziari”, ha detto. (Was)