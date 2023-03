Usa: Silicon Valley Bank, creditori chiedono alla holding di dichiarare bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni creditori di Svb Financial Group, la holding proprietaria di Silicon Valley Bank, banca statunitense fallita la settimana scorsa, hanno formato un gruppo per chiedere all’azienda di dichiarare bancarotta, in modo da venderne gli asset e ottenere un risarcimento dopo il collasso dell’istituto. Fonti anonime hanno confermato al “Wall Street Journal” che il gruppo di investitori include Centerbridge Partners, Davidson Kempner Capital Management e Pacific Investment Management. I creditori avrebbero acquistato titoli di Svb Financial Group nel fine settimana, dopo il fallimento della banca, e al momento sarebbero in possesso di una “quota rilevante” all’interno della holding. La notizia arriva dopo che la società ha annunciato ieri di aver nominato un “comitato per la ristrutturazione”, incaricato di “esplorare nuove alternative strategiche”. (Was)