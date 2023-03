Brasile: scontri prima di Vasco-Flamengo, arrestati capi ultras di quattro tifoserie organizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di quattro tifoserie organizzate di Flamengo e Vasco da Gama sono stati arrestati oggi con le accuse di associazione per delinquere, lesioni gravi e tentato omicidio. I tifosi sono indagati nell'ambito dell'inchiesta che punta a ricostruire la dinamica degli scontri, terminati con un tifoso morto e decine di feriti, registrati tra tifoserie in occasione del derby Flamengo-Vasco dello scorso 5 marzo. Gli arrestati sono Anderson Azevedo Dias (presidente della Young Flu, della Fluminense), Fabiano de Souza Marques (presidente Força Jovem, del Vasco da Gama), Bruno da Silva Paulino (presidente Torcida Jovem, del Flamengo) e Anderson Clemente da Silva (presidente Raça Rubro-Negra, del Flamengo). Intanto il giudice Bruno Vaccari Manfentatti, ha già disposto il divieto di accesso agli stadi per tutte le tifoserie per i prossimi cinque anni e il daspo per 16 tifosi. (Brb)