Americhe: "caso Duarte", Ecuador e Argentina espellono ambasciatori

- Il governo dell'Ecuador ha dichiarato persona "non grata" l'ambasciatore dell'Argentina a Quito, Gabriel Fuks, dandogli "un tempo ragionevole" per abbandonare il Paese. La decisione, che secondo le autorità ecuadoriane non corrisponde esattamente a una espulsione, si produce nel pieno della polemica per la fuga dall'ambasciata argentina di Maria de los Angeles Duarte, già ministra dei Trasporti nei governi dell'ex presidente dell'Ecuador, Rafael Correa. Poco dopo Buenos Aires disponeva l'espulsione dell'ambasciatore ecuadoriano, Xavier MOnge Yoder. Duarte, condannata a otto anni per corruzione e rifugiata nella sede diplomatica a Quito da metà del 2020, ha organizzato la fuga dopo che le era stato negato il salvacondotto per poter lasciare l'Ecuador godendo dell'asilo politico concessole dal governo argentino di Alberto Fernandez a dicembre 2022. Una fuga, culminata a Caracas (Venezuela), che secondo le autorità ecuadoriane si è potuta produrre anche grazie a un comportamento non corretto dell'ambasciatore Fuks. (segue) (Brb)