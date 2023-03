Americhe: "caso Duarte", Ecuador e Argentina espellono ambasciatori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da ultimo, il ministero degli Esteri argentino faceva sapere che Duarte si era presentata nella sede diplomatica di Caracas, capitale del Venezuela. "Alle undici della mattina (ora locale) del giorno di oggi martedì 14 marzo, la signora Maria de los Angeles Duarte Pesantes si è presentata nella sede dell'ambasciata argentina a Caracas ed è stata accolta dall'ambasciatore Oscar Laborde e da due funzionari della sede diplomatica", recita la nota confermando l'indiscrezione comparsa sui media regionali. Duarte, che aveva denunciato di essere "ostaggio politico" del governo ecuadoriano, non ha dato "spiegazioni sul modo" in cui è giunta a Caracas, e né se "si trova in compagnia di suo figlio o meno", prosegue la nota. (segue) (Brb)