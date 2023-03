© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della nuova stagione di Cinecittà World.Roma, Campidoglio (ore 11)- Manifestazione della Rete degli studenti medi del Lazio davanti al ministero della salute.Roma, Ministero della Salute, Lungotevere Ripa 1 (ore 15:00)In occasione del decennale dello studio Fiaip Enea I-Com sull'efficientamento energetico degli immobili in Italia, la Federazione italiana agenti immobiliari Italiani, in collaborazione con Enea e I-Com presenteranno il "Rapporto Annuale sull'andamento del mercato immobiliare in Italia e Focus sull'efficienza energetica".Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano, piazza di Pietra (ore 15) (Rer)