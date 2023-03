Giubileo: Cabina coordinamento a palazzo Chigi, aggiornato stato avanzamento opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si è tenuta oggi a palazzo Chigi la quarta riunione della Cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano. L’incontro si è aperto con l’illustrazione da parte del Sindaco di Roma Capitale e Commissario straordinario del governo al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle procedure di affidamento e del crono programma dei progetti, alla luce anche delle norme di semplificazione recentemente introdotte. In particolare, per quanto riguarda piazza Pia è stata confermata la previsione di apertura del cantiere entro il prossimo giugno, mentre l’avvio di quello della piazza della Basilica di San Giovanni è previsto entro ottobre. Relativamente a piazza dei Cinquecento, il progetto è di unificare i due interventi previsti, dividendoli in due lotti funzionali, tenendo conto dell’insistenza nell’aree del cantiere della tranvia e delle fermate di autobus e taxi. In merito a piazza Risorgimento è stata avviata la progettazione delle opere previste. Per quanto concerne il finanziamento delle opere e in particolare il recupero del sito “Le Vele”, a Tor Vergata, è stata raggiunta l’intesa con l’Agenzia del Demanio sulla ripartizione delle risorse, alla luce anche della previsione introdotta dal decreto Pnrr. (segue) (Com)