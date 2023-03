Migranti: ambasciatore Pontecorvo, per flussi da Africa non si ragioni più in termini di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare il tema delle migrazioni dall'Africa, oggi in cima all'agenda politica internazionale anche per il ruolo che svolge il gruppo paramilitare russo Wagner, serve programmazione e non può più un trattamento di "emergenza". Lo ha detto l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, nel corso della trasmissione "Tg2 Post". "Si calcola che nei prossimi dieci anni, in Africa, entreranno nel mercato del lavoro fra i 250 e i 300 milioni di giovani", ha detto Pontecorvo rimandando alle ricerche fatte dagli esperti internazionali del settore. "Il mercato del continente ne potrà assorbire cento milioni. I rimanenti dove andranno?", ha chiesto l'ambasciatore segnalando l'importanza dell'invito fatto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su "un'azione strutturale europea" da non intendersi come una "cosa repressiva". "Serve una programmazione, che a Bruxelles manca, per gestire questa ondata", perché anche nel caso - "difficilissimo" -, che si riesca a "chiudere la via del mare, esistono altri canali di afflusso dei migranti". (segue) (Res)