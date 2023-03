Brasile: organizzazione criminale attacca istituzioni Rio Grande do Norte, 17 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione criminale Sindacato del crimine, egemone nello stato brasiliano di Rio Grande do Norte, ha promosso una serie di attacchi vandalic coordinati contro le istituzioni in 15 municipi, come forma di protesta contro l'adozione di misure più restrittive nei carceri dello stato e contro le recenti operazioni antidroga messe a segno dalle autorità. Una persona è morta nel corso di uno scontro a fuoco con la polizia e almeno 17 sono state arrestate. Le forze dell'ordine stanno conducendo in queste ore numerose operazioni per cercare di mettere in sicurezza le strade dello stato. Nel corso delle attività sono già state sequestrate un'arma da fuoco, decine di bottiglie incendiarie (molotov), due galloni di benzina e quattro motociclette. (segue) (Brb)