Brasile: organizzazione criminale attacca istituzioni Rio Grande do Norte, 17 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal canto suo il governo federale ha già riferito di essere pronto a offrire il supporto necessario qualora richiesto dalle autorità dello stato. "Sin dall'inizio degli attacchi il ministero della Giustizia è in contatto con il governo dello stato di Rio Grande do Norte per rendersi disponibile di fronte alla crisi di pubblica sicurezza che le autorità locali stanno affrontando. Ho parlato con la governatrice Bezzerra. Le prime misure saranno adottate a breve", ha scritto il ministro della giustizia, Flavio Dino, su Twitter. (Brb)