Brasile: attacco a istituzioni Rio Grande do Norte, governo schiera Forza nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di preservare il lavoro di intelligence e investigazione, il dipartimento di pubblica sicurezza dello stato ha deciso di non riferire alla stampa "luoghi, quantità o tipi di eventi criminali" registrati nel corso degli attacchi. In una messaggio pubblicato su Twitter, la governatrice dello stato, Fatima Bezzerra, ha affermato che "diversi sospetti sono stati arrestati" e che "per le strade vengono effettuati blitz per catturare i criminali". "Voglio qui dichiarare tutto il nostro ripudio di fronte agli inaccettabili episodi di violenza avvenuti oggi nel nostro Stato e dichiarare che si sta facendo tutto il lavoro affinché i criminali siano arrestati, processati e puniti con tutto il rigore della legge" ha detto. (Brb)