Americhe: "caso Duarte", Ecuador e Argentina espellono ambasciatori (3)

- Il governo argentino ha da parte sua appreso "con sorpresa e profonda tristezza" la decisione di Quito, e ricordato di aver avvertito la controparte della fuga di Duarte, evento del quale non si assume la responsabilità. Non "si capisce come si possa attribuire" alla volontà del governo argentino il fatto che Duarte "abbia potuto, per mancanze delle autorità ecuadoriane, circolare per il Paese e partire all'estero, eludendo i sistemi di controllo disposti attorno alla residenza dell'ambasciata argentina a Quito". Nella nota, il ministero degli Esteri ricorda inoltre che "non esiste norma internazionale che obbligava le autorità diplomatiche argentine ad esercitare custodia sulla signora Duarte". (segue) (Brb)