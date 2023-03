Americhe: "caso Duarte", Ecuador e Argentina espellono ambasciatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di lunedì, il ministro degli Esteri argentino, Santiago Caifero, aveva comunicato all'omologo ecuadoriano, Juan Carlos Holguin, che Duarte era scappata dall'ambasciata argentina "a insaputa del personale della sede, che esercitava giurisdizione alla suddetta profuga della giustizia ecuadoriana". Holguin rispondeva chiedendo all'ambasciatore argentino, Gabriel Fuks, di fornire dettagli della fuga che sarebbe avvenuta apparentemente a sua insaputa. "Dinanzi ad alcune incongruenze, il governo ecuadoriano ha chiesto conferma di nuovi dati che saranno consegnati oggi", recita una seconda nota pubblicata in mattinata. Di fatto, osservano i media regionali, sui profili sociali dell'ambasciata argentina si possono trovare immagini di Fuks impegnato in riunioni nella sede diplomatica, fino a poco prima del momento in cui l'ex ministro sarebbe fuggita. Buenos Aires avrebbe precisato che Duarte aveva fatto perdere le sue tracce già dal fine settimana. (segue) (Brb)