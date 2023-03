Americhe: "caso Duarte", Ecuador e Argentina espellono ambasciatori (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ore successive, la stessa Duarte faceva sapere che la fuga era stata decisa per evitare il rischio di essere trasformata in un "ostaggio politico" del governo del presidente Guillermo Lasso. "Ringrazio la Repubblica Argentina per avermi protetto dinanzi alla persecuzione dei governi di Lenin Moreno e Guillermo Lasso", ha scritto l'ex ministra in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La fuga si sarebbe prodotta poche ore dopo aver discusso con il suo legale della possibilità di sollecitare un salvacondotto per lasciare il Paese. "Ho deciso di lasciare l'ambasciata perché negandomi il salvacondotto che mi spettava per lo status di asilo politico (...) il governo ecuadoriano mi ha trasformato in un ostaggio politico". (segue) (Brb)