Kosovo-Serbia: vicepremier Bislimi, avremo pieno rispetto delle minoranze

- Il Kosovo garantirà il rispetto e la sicurezza di tutte le minoranze presenti nel Paese. Ad affermarlo è stato il vicepremier Besnik Bislimi in un'intervista al quotidiano greco "Kathimerini", senza tuttavia specificare le modalità di attuazione del piano. "Per il Kosovo è necessaria la piena normalizzazione attraverso il mutuo riconoscimento – ha spiegato il vice primo ministro kosovaro – mentre per la Serbia è fondamentale che Pristina accetti di creare un'associazione di comuni a maggioranza serba". Bislimi ha aggiunto che la questione è già stata discussa lunedì scorso a Bruxelles e ha evidenziato che la Serbia, accettando il piano Ue, si è resa conto che il riconoscimento del Kosovo è la via "migliore" da intraprendere. (Alt)