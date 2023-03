Serbia: ambasciatore francese, progressi in rapporti con Kosovo possibili senza superare "linee rosse"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia può fare progressi nella normalizzazione delle relazioni con il Kosovo senza attraversare le cosiddette "linee rosse". Lo ha affermato l'ambasciatore di Francia a Belgrado, Pierre Cauchard, nel suo intervento all'annuale incontro di esperti economici e imprenditori del Kopaonik business forum. "Insieme alla Germania e a tutti gli altri Paesi dell'Unione europea spingiamo a fare rapidi progressi nel dialogo tra Belgrado e Pristina. Non dovremmo aspettare decenni per farli arrivare all'Ue. Ora c'è un'opportunità per normalizzare le relazioni senza attraversare le linee rosse dichiarate da Belgrado", ha detto Cauchard. Anche il capo della delegazione dell'Ue in Serbia, Emanuele Giaufret, intervenuto al forum, ha dichiarato che la Serbia ha "un'opportunità storica" per fare progressi nella normalizzazione delle relazioni con Pristina. "C'è urgenza perché ci sono molti investimenti di capitale che cercano di far avanzare il Paese", ha aggiunto Giaufret. L'ambasciatore della Germania a Belgrado, Anka Konrad, ha invece sottolineato nel suo intervento come la mancanza di normalizzazione nelle relazioni tra Belgrado e Pristina "stia bloccando molte capacità nel Paese". Pochi giorni fa la premier serba Ana Brnabic, aveva affermato che le "linee rosse" di Belgrado "sono chiare", ribadendo che la Serbia "non è pronta a riconoscere l'indipendenza del Kosovo, né ad accettare l'ingresso del Kosovo nelle Nazioni Unite". (Seb)