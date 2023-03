Kosovo-Serbia: Stoltenberg, positivi i recenti colloqui tra leader a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, accoglie con favore i recenti colloqui avvenuti fra i leader di Kosovo e Serbia, nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue fra Pristina e Belgrado. "La Nato continuerà a sostenere pienamente il dialogo tra Pristina e Belgrado, perché è l'unica strada percorribile per una soluzione e una stabilità in Kosovo. Abbiamo ora un'opportunità storica per una pace duratura, che potrebbe giovare all'intera regione, e accolgo quindi con favore l'approccio costruttivo", ha detto Stoltenberg nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles con il presidente dell'Albania Bajram Begaj. "È importante che tutte le parti mostrino flessibilità e disponibilità al compromesso, dimostrando una reale volontà di trovare una soluzione duratura. Qualsiasi soluzione deve ovviamente tenere conto del pieno rispetto dei diritti umani, dei valori democratici e dello Stato di diritto, delle riforme interne e delle relazioni di buon vicinato", ha aggiunto. "La Nato è presente in Kosovo. Stiamo prendendo la situazione molto seriamente e sosteniamo con forza il dialogo fra Pristina e Belgrado", ha concluso. (Beb)