Spagna: ministero Esteri, nostra posizione sull'indipendenza del Kosovo non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esito dell'ultimo round di colloqui del 27 febbraio tra Belgrado e Pristina è un passo avanti, ma la Spagna non cambierà la sua posizione sull'indipendenza del Kosovo. Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri di Madrid, ripreso dalla stampa serba. "La Spagna rimane sulla sua posizione di non riconoscere l'indipendenza dichiarata unilateralmente da Pristina nel 2008. Difendiamo la necessità che la questione del territorio del Kosovo venga risolta attraverso il dialogo tra Belgrado e Pristina. È tempo di fare uno sforzo definitivo per risolvere la questione del Kosovo. Sosteniamo l'elevato coinvolgimento dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell nell'aiutare a risolvere il conflitto e sosteniamo pienamente il lavoro del rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak", recita il comunicato. (Spm)