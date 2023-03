Serbia: Demostat, autorità governo nascondono fatti e influenzano pensiero cittadini su Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità governative della Serbia hanno influenzato l'atteggiamento della propria popolazione nei confronti della Russia, nascondendo i fatti e facendo propaganda. Lo afferma l'ultimo rapporto del centro di ricerca Demostat, secondo cui la maggioranza dei cittadini serbi percepisce la Russia come "un Paese fraterno e amico, che è stato al fianco del popolo serbo nei momenti chiave", soprattutto grazie all'atteggiamento delle autorità di governo le quali "costruiscono da anni il mito della Russia invincibile e diffondono una propaganda filo-russa, nascondendo allo stesso tempo i fatti che non giustificano tale posizione". Secondo Demostat ci sono quattro decisioni di Mosca le quali rivelano che nel rapporto tra Russia e Serbia nella storia recente "non c'è amore, ma puro interesse". In primo luogo, secondo il centro di ricerca, negli anni novanta nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite Mosca ha sostenuto tutte le risoluzioni che hanno imposto sanzioni all'ex Jugoslavia non avvalendosi mai del diritto di veto o impedendo l'introduzione delle sanzioni. Come secondo punto la Russia è stata tra i primi Paesi al mondo a riconoscere l'indipendenza del Montenegro dalla Serbia nel 2006, ancora prima che la stessa fosse accettata da Belgrado. Come terzo punto, Demostat afferma che la Russia ha armato intensamente la Croazia durante la guerra degli anni novanta, sebbene i funzionari russi lo neghino. Il ritiro delle forze di pace russe che facevano parte del contingente Kfor in Kosovo nei primi anni 2000 è infine il quarto fatto elencato da Demostat che le autorità di Belgrado non menzionano mai davanti ai propri cittadini.(Seb)