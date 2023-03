Serbia: inviato Ue Lajcak a Belgrado per nuova tappa del dialogo con Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, incontrerà oggi pomeriggio il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, che sarà a Belgrado fino a domani. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Fonet", secondo cui l'incontro verterà sul processo di normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina. Lajcak è stato nei giorni scorsi a Pristina, dove ha parlato con il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, la presidente Vjosa Osmani e incontrato i rappresentanti dell'opposizione. Le due visite del rappresentante europeo seguono l'incontro dello scorso 27 febbraio a Bruxelles tra Kurti e Vucic, che hanno accolto in linea di principio la proposta europea elaborata da Francia e Germania per arrivare alla normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado. Le modalità di attuazione del piano dell'Unione europea, che si snoda in 11 punti, devono essere ancora definite. Tra le questioni più critiche c'è quella legata all'istituzione di un'Associazione di comuni serbi (Zso) nel nord del Kosovo. La prossima tappa nel processo di dialogo tra Pristina e Belgrado è prevista il 18 marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. (Seb)