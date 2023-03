Kosovo: forum con studenti universitari in occasione dell'Italian Design Day (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il design italiano, ha proseguito l'ambasciatore, "con la sua energia mentale e produttiva, vuole contribuire a portare luce in un momento dove le ombre sembrano prevalere, e lo fa con lo strumento che gli è proprio da sempre: la qualità, intesa non come lusso ma come fattore di innovazione, di sviluppo sostenibile e responsabile. Qualità italiana di cui si rinvengono sempre più frequentemente le tracce anche in Kosovo, grazie al contributo dell’accademia e al dinamismo di numerosi imprenditori locali, soprattutto nel settore dell’arredamento”. Sempre nell’ambito dell’Italian Design Day 2023 sono in programma fino al 19 marzo numerose attività promozionali del “Made in Italy” a cura dell’Ice. (Res)