Serbia-Kosovo: eurodeputata von Cramon, auspico firma di entrambi su accordo europeo a Ocrida

- L'eurodeputata Viola von Cramon ha espresso l'auspicio che il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti firmino l'accordo europeo per la normalizzazione delle relazioni bilaterali al prossimo incontro del 18 marzo a Ocrida, in Macedonia del Nord. "Spero vivamente che vedremo le firme sia del Kosovo che della Serbia sotto l'accordo nel fine settimana a Ocrida. Sarà un grande passo verso l'integrazione europea di entrambi i Paesi", ha scritto von Cramon su Twitter. L'europarlamentare ha espresso sostegno anche per il tweet dell'ambasciatore tedesco in Kosovo, Jorn Rohde, che ha detto a Kosovo e Serbia di "non perdere l'autobus" a Ocrida il 18 marzo, cioè l'opportunità di "fare un passo avanti verso l'Unione e raggiungere un accordo su una tabella di marcia sulla via della normalizzazione delle relazioni". Vucic e Kurti si incontreranno il 18 marzo per cercare di definire le modalità di attuazione del piano dell'Unione europea sulla normalizzazione delle relazioni tra Pristina e Belgrado. (Seb)