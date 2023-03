Serbia: Vucic dopo incontro con Lajcak, conversazione difficile e significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato dopo l'incontro di oggi con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, che la conversazione è stata "difficile e significativa", e che le discussioni proseguiranno. "Continueremo stasera e domani la conversazione sul Kosovo e sul futuro europeo della Serbia", ha scritto Vucic sull'account Instagram. Il presidente serbo nell'occasione ha ribadito che la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) è un "prerequisito" per la normalizzazione delle relazioni con Pristina, nonché per la sicurezza e la tutela dei diritti del popolo serbo in Kosovo, secondo quanto riporta un comunicato della presidenza. Vucic ha comunque annunciato che parlerà dettagliatamente del contenuto degli incontri con il rappresentante europeo nella giornata di mercoledì o giovedì. (Seb)