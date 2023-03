Serbia: Lajcak presenta a partiti opposizione proposta europea sul Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha incontrato ieri a Belgrado i rappresentanti dei partiti di opposizione serbi a cui ha presentato la proposta europea sulla questione del Kosovo. Nel colloquio le parti hanno espresso a Lajcak il loro disaccordo con il quarto punto del suddetto piano, che fa riferimento all'ammissione del Kosovo nelle organizzazioni internazionali, e hanno criticato le autorità del governo di Belgrado, secondo quanto riporta la stampa di Belgrado. Il presidente del Partito libertà e giustizia (Ssp), Dragan Djilas, ha dichiarato dopo l'incontro di aver comunicato a Lajcak che ci si attende una posizione chiara sul cammino della Serbia verso l'Ue e che il suo partito adotterà una road map come parte dei negoziati, la quale aprirebbe chiaramente la prospettiva per la Serbia di diventare un membro dell'Ue entro il 2030. (segue) (Seb)