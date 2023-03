Giubileo: in autunno al via i cantieri per il recupero delle Vele di Calatrava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Parte la riqualificazione delle Vele di Calatrava con uno stanziamento da 70 milioni di euro, a valere sui fondi giubilari destinati a Roma. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri a termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. "Il demanio ci ha presentato l'intervento sulle Vele di Calatrava da 70 milioni che ci permetterà la riqualificazione della vela scoperta con la realizzazione di un'area verde - ha detto Gualtieri -. Abbiamo rimodulato l'intervento per avere una conclusione entro il Giubileo ma resta la prospettiva dell'Expo per il suo completamento. Verrà riqualificata la vela del palasport - ha aggiunto - e l'area sarà resa fruibile per eventi sportivi, congressuali e altro. Sarà sistemata l'area intorno. Ci sarà infine la messa in sicurezza di entrambe le Vele per evitare il degrado che c'è. I cantieri - ha concluso - apriranno tra pochi mesi, già in estate-autunno". Accanto a questo è stata confermata la riqualificazione di piazza San Giovanni con una novità: sarà estesa fino a via di Santa Croce in Gerusalemme. (segue) (Rer)