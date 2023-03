Giubileo: in autunno al via i cantieri per il recupero delle Vele di Calatrava (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una riunione molto positiva, abbiamo fatto un monitoraggio dell'attuazione degli interventi e continuiamo a rispettare la tabella di marcia - ha spiegato Gualtieri -. L'intervento su piazza San Giovanni non determinerà una restrizione della viabilità e questo ci dà un margine di risorse per estendere l'intervento a Santa Croce in Gerusalemme. Sarà un intervento molto bello che riqualificherà tutta l'area da San Giovanni a Santa Croce in Gerusalemme. Per quanto riguarda il sottovia di piazza Pia - ha ricordato Gualtieri - a giugno partiranno i cantieri: avranno un impatto su quel quadrante ma miglioreranno in modo significativo la zona. Stiamo lavorando per una gestione integrata del loro impatto sulla circolazione". Infine per aprile è attesa la firma del secondo Decreto della presidenza del consiglio dei ministri, inerente ai fondi giubilari, e includerà le risorse per il cambio dei binari nella tratta tra le stazioni Ottaviano e Battistini della linea A della metropolitana e per la riqualificazione delle stazioni. (segue) (Rer)