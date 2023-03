Ambiente: Usa presiedono riunione su contrasto al cambiamento climatico, focus su nuovi investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, ha presieduto oggi una riunione dei rappresentanti del Forum delle maggiori economie per l’energia e il clima (Mef), in vista del vertice dei leader convocato ad aprile dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. La discussione, riferisce una nota, si è incentrata sui provvedimenti da prendere sul piano internazionale per il contrasto al riscaldamento globale. Particolare attenzione è stata dedicata alla decarbonizzazione, allo sforzo per combattere la deforestazione, alla riduzione delle emissioni di gas serra e agli investimenti in nuove tecnologie. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Egitto, Unione europea, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea del Sud, Messico, Arabia Saudita, Turchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. (Was)