Migranti: ambasciatore Pontecorvo, per flussi da Africa non si ragioni più in termini di emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Una questione peraltro, che come mostra il dibattito politico degli ultimi giorni, può essere strumento di una insidiosa "guerra ibrida". È il caso dei mercenari russi della Wagner, che - come ha detto scegliendo con "grande attenzione" le parole il ministro della Difesa, Maurizio Crosetto - non "mettono i migranti sui barconi", ma che esercitano influenza nei Paesi di provenienza dei flussi "per agevolare le partenze perché sanno il tipo di scompiglio che possono creare nella politica interna dei Paesi di accoglienza". Un gruppo con una "struttura gerarchica" definita e "con una strategia ben chiara", ha detto Pontecorvo ragionando anche sul ruolo del fondatore, Evgenij Prigozhin. A dispetto di alcuni scontri verbali, Prigozhin "non è un rivale del presidente Vladimir Putin. Si sta posizionando in una lotta di successione che prima o poi si produrrà. Ed è favorito dal fatto che è di nazionalità russa, a dispetto dei suoi diretti concorrenti, come il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov o quello della Difesa, Sergej Shoigu". L'ultima riflessione è per il ruolo della Cina nel continente africano, "abilissima" nella capacità di penetrazione offrendo lavoro e attivando investimenti concorrenziali a quelli della stessa Banca Mondiale. Si tratta però di uno schema "predatorio" che crea dipendenza da Pechino e di cui diversi governo si stanno accorgendo, come l'Angola, il Mozambico o l'Eritrea, ha detto. (Res)