Brasile: governo tasserà le scommesse sportive

- Il governo del Brasile imporrà una tassa sulle scommesse sportive elettroniche. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, secondo cui il decreto esecutivo sarà firmato dal presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, al ritorno dalla visita di stato in Cina, in agenda alla fine di marzo. "La bozza di decreto è già pronta. Probabilmente sarà firmata dal presidente Lula al rientro dal suo viaggio in Cina". La necessità di imporre una tassazione nasce dal fatto che, secondo Haddad "questo settore non ha mai pagato alcun tributo". Tuttavia, ha precisato il ministro, la decisione sulle aliquote sarà definita solo al termine di uno studio più ampio sul settore e dopo un incontro con i rappresentanti delle società di scommesse sportive. "Non avendo conoscenze storiche del settore, dobbiamo accumulare informazioni anche dagli operatori", ha detto Haddad. (Brb)