Brasile: organizzazione criminale attacca istituzioni Rio Grande do Norte, 17 arresti (2)

- I primi attacchi sono stati registrati nella notte tra lunedì e martedì. Decine di autobus e automobili sono state date alle fiamme nella capitale, Natal, e nei municipi di Acari, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçana, Lajes, Pintadas, Macaiba, Maracajaú, Mossoró, Parnamirim, Sao Gonçalo do Amarante, Santo Antonio do Salto da Onça, Sao Miguel do Gostoso, Tibau do Sul. In diverse località sono stati denunciate sparatorie. Per cercare di contenere i rischi per i cittadini, molti municipi hanno sospeso le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, chiuso tutte le attività non necessarie e sospeso i trasporti pubblici. (segue) (Brb)