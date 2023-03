Usa: Fed valuta regole più stringenti per banche di medie dimensioni dopo fallimento Svb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve sta valutando se apportare modifiche alla regolamentazione nei confronti delle banche statunitensi di medie dimensioni, e starebbe prendendo in considerazione la possibilità di estendere alcune restrizioni che attualmente valgono esclusivamente per gli istituti di credito più grandi del Paese. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che, dopo il fallimento della Silicon Valley Bank, la settimana scorsa, le autorità monetarie Usa stanno pensando di rafforzare alcune restrizioni in materia di capitale e liquidità per gli istituti di medie dimensioni, oltre ad un eventuale incremento del numero di “stress test” tesi a verificare la capacità di un istituto di credito di superare una possibile recessione. Secondo le fonti, al centro delle valutazioni della Fed ci sarebbero le banche che detengono asset dal valore complessivo compreso tra 100 e 250 miliardi di dollari. (Was)