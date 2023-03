Frosinone: Sappe, donna porta 50 grammi di hashish al figlio in carcere, finita ai domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è prestata nel carcere di Frosinone per fare il colloquio con il figlio detenuto, ma aveva nascosto della droga da cedergli fraudolentemente. E un altro detenuto, sempre oggi, ha tentato di aggredire il Comandante di Reparto. Lo denunciano Franco d'Ascenzi e Piero Pennacchia, dirigenti sindacali del Sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, il primo e più rappresentativo della Categoria: "Questa mattina una donna è stata fermata all'ingresso dei colloqui famiglia. La donna teneva circa 50 grammi di hashish occultati nelle parti intime. La droga era destinata al figlio detenuto, ma grazie alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria addetto al controllo, è stata impedita l'introduzione della sostanza all'interno dell'Istituto, che sicuramente avrebbe compromesso l'ordine e la sicurezza dei reparti detentivi. La donna è stata denunciata e il Pm di turno ha disposto per lei gli arresti domiciliari eseguiti dalla Polizia Penitenziaria. Sono ormai all'ordine del giorno i tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti attraverso i colloqui dell'Istituto di Frosinone. Nonostante la grave carenza di personale che affligge ormai da anni il settore colloqui, denunciata più volte dal Sappe sia a livello locale e centrale, episodi del genere vengono contrastati solo grazie all'impegno costante del personale operante. Sempre questa mattina, un detenuto italiano ha tentato di aggredire il Coordinatore di Reparto, fortunatamente senza gravi conseguenze". (segue) (Com)