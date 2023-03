Russia: ministero Esteri, estensione accordo sul grano è “doccia fredda” per Usa e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Russia di estendere di altri 60 giorni l’accordo sul grano è “una doccia fredda” per gli Stati Uniti e l’Unione europea. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. “Capiamo che la decisione presa da Mosca si sia rivelata una specie di ‘doccia fredda’ per Usa e Ue. Capiamo anche che non c’era dubbio nelle capitali occidentali che tutto sarebbe proseguito secondo uno scenario che non era vantaggioso per loro, in cui le esportazioni agricole russe fossero bloccate e quelle di cereali dall’Ucraina continuassero senza ostacoli e aumentassero, portando profitti considerevoli al regime di Kiev, anche per il pagamento delle forniture di armi e munizioni occidentali”, si legge nella dichiarazione di Zakharova. La portavoce ha stigmatizzato anche le affermazioni “non meno ipocrite” di Washington per le quali “le esportazioni agricole russe non sono soggette a sanzioni unilaterali da parte degli Stati Uniti e dei loro satelliti”. “In realtà, la situazione è diametralmente opposta”, ha affermato Zakharova. (Rum)