Giubileo: in autunno al via i cantieri per il recupero delle Vele di Calatrava (3)

- "Abbiamo illustrato i contenuti del secondo Dpcm - ha detto il sindaco - l'obiettivo è concludere il testo entro fine mese. Ora si stanno redigendo le schede tecniche, per avere il Dpcm firmato e operativo per la metà di aprile, così anche questa seconda tranche di fondi si sbloccherà. Dentro ci sono interventi molto importanti, come ad esempio la riqualificazione delle stazioni della Metro. Sono stati inseriti anche interventi aggiuntivi nell'area della provincia di Roma, a Viterbo, di riqualificazione dei siti di accoglienza dei pellegrini. C'è anche l'intervento su Ottaviano-Battistini, che beneficia della norma di accelerazione del decreto Pnrr. La parte di questi interventi era quella relativa al rifacimento dei binari. A fine 2023 finirà la parte fino a Ottaviano e quindi adesso col Giubileo si farà l'ultimo tratto fino a Battistini. Il prossimo incontro della cabina di regia è stato fissato al 4 aprile". Alla cabina di regia hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredo Mantovano e Daniela Santanché, ministro del Turismo. (Rer)