Israele: Borrell, gli insediamenti in Cisgiordania sono illegali

- Gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, in un intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "Lo sono secondo diritto internazionale e la loro espansione deve cessare, così come le demolizioni e gli sfratti dei palestinesi dalle loro case. Questa non è un'affermazione anti Israele", ha detto. Nella regione, "la situazione è grave e la violenza ha raggiunto livelli mai visti dal 2005, con un numero spaventoso di vittime, compresi i bambini. Non è possibile andare avanti così. Ho lanciato un appello, attraverso la dichiarazione dei 27 Stati membri dell'Ue e anche con un articolo pubblicato sulla stampa mediorientale, chiedendo a entrambe le parti di agire con urgenza e responsabilità. Devono fare tutto il possibile per consentire un cambiamento di rotta", ha detto Borrell. "Siamo stati chiari e lo sarò ancora una volta: gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale. Il governo israeliano deve contrastare seriamente la violenza degli estremisti tra i coloni e ritenere gli autori responsabili. Le operazioni militari devono essere proporzionate e in linea con il diritto umanitario internazionale. È difficile non essere d'accordo su questo punto", ha aggiunto Borrell. (segue) (Beb)