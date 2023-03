Spagna: via libera da Commissione Ue all'entrata di Ad Ports nella logistica portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato oggi il via libera all'ingresso di Ad Ports Group, società portuale controllata dal fondo sovrano di Abu Dhabi, nel settore della logistica in Spagna con l'acquisto di Noatum, il principale operatore dei porti spagnoli. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'esecutivo dell'Ue ha approvato la transazione, stimata in 660 milioni di euro, concludendo che non avrà un impatto negativo sullo spazio economico europeo o su una sua parte sostanziale. Noatum opera principalmente nei servizi cargo, accessori e terminal per container in Francia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo, mentre Ad Ports è attiva nei settori del commercio, della logistica e dei trasporti, con una presenza in dieci porti e terminal negli Emirati Arabi Uniti e strutture portuali in Egitto. (Spm)