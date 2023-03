Ue: passi avanti sulla riforma della governance europea all'Ecofin (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle conclusioni adottate oggi viene riconosciuto che "la titolarità nazionale è un elemento essenziale di un quadro di governance economica efficace", così come "i vantaggi di passare a una pianificazione di bilancio pluriennale e la necessità di prendere in considerazione le posizioni di partenza e le prospettive di bilancio degli Stati membri". Fra i punti principali previsti nella nuova riforma, come detto, rimane il rispetto dei valori di riferimento del Trattato per quanto riguarda il 3 per cento rapporto deficit-Pil e il 60 per cento per il rapporto debito-Pil. "Il quadro di governance economica dovrebbe garantire che questi valori di riferimento siano rispettati in modo più efficace, efficiente e sostenibile", si legge nelle conclusioni adottate a Bruxelles. Inoltre, tutti gli Stati membri saranno chiamati ad adottare piani di bilancio strutturali a medio termine che dovrebbero riguardare la politica fiscale, le riforme e gli investimenti. "I piani dovrebbero stabilire un percorso fiscale nazionale definito in termini di spesa primaria netta come unico indicatore operativo", viene inoltre specificato dal testo finale. Gli Stati membri, infine, dovrebbero preparare il percorso di bilancio come parte dei loro piani nazionali, coerentemente con la traiettoria tecnica di bilancio della Commissione. "Ciò inquadrerà il dialogo con il rispettivo Stato membro, dove le differenze tra il piano e la traiettoria dovranno essere debitamente giustificate", si legge nel testo. (segue) (Beb)