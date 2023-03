Ue: passi avanti sulla riforma della governance europea all'Ecofin (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La traiettoria della Commissione dovrebbe essere basata su una metodologia comune da concordare, replicabile, prevedibile e trasparente, e dovrebbe includere un'analisi del debito pubblico e delle sfide economiche, per garantire uno sforzo fiscale che possa portare il debito su un percorso sufficientemente decrescente o mantenerlo a livelli prudenti, preservando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche e promuovendo le riforme e gli investimenti pubblici. Prevista, infine, anche una clausola di salvaguardia specifica per Paese, che dovrebbe consentire deviazioni temporanee dal percorso di aggiustamento fiscale, in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo, con un impatto significativo sulle finanze pubbliche di un singolo Stato membro. L'accordo di massima di oggi sembra rappresentare un passo avanti decisivo verso la riforma del Patto. Rimangono, però, i dubbi della Germania e di altri Stati membri, che hanno chiesto alla Commissione di "impegnarsi nel lavoro di chiarimento di ulteriori aspetti delle proposte relative alla riforma del Patto". A confermarlo, al termine della riunione, è stato il commissario Gentiloni. "Naturalmente eravamo perfettamente consapevoli di questa necessità e lo faremo nelle prossime settimane e mesi", ha dichiarato. (Beb)