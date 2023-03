Migranti: Bonaccini, governo non è in grado di gestire situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Sull'immigrazione il governo “sta facendo cose senza un criterio”. A dirlo è stato il presidente del Partito democratico e della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo a “Di Martedì” su La7. “Quando per anni dici `prima gli italiani o porti chiusi´ e poi ti trovi a non saper gestire quello sta accadendo…. Dicono ‘guerra alle Ong' e poi dopo un anno gli sbarchi sono triplicati e la gente muore in mare” e la stessa cosa vale anche “per le accise della benzina”. (Rin)