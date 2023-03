Usa: treno deragliato in Ohio, lo Stato fa causa alla società Norfolk Southern

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato dell’Ohio ha fatto causa alla società statunitense Norfolk Southern, proprietaria del treno deragliato il mese scorso nei pressi della città di East Palestine. La notizia è stata confermata in conferenza stampa dal procuratore generale dello Stato, il repubblicano Dave Yost, dopo che la combustione delle sostanze chimiche che si trovavano a bordo del treno ha determinato una serie di rischi per la salute dei residenti della zona. (Was)