Droga: Comunitalia, surreale si parli ancora di legalizzazione (2)

- Non dimentichiamo – prosegue la nota - che “ci sono report annuali di informazione, come la Relazione Europea sulla droga 2022 e studi scientifici che attestano le conseguenze che cannabis e cannabinoidi sintetici producono sulla salute, nonché i numeri da capogiro che ogni giorno le comunità terapeutiche registrano. C’è una cosa che consideriamo ancora più pericolosa e dannosa delle droghe e questa è la disinformazione, le fake news, i tentativi di minimizzazione che vengono diffusi, mettendo a rischio la salute e la credibilità di autorevoli rapporti internazionali e studi scientifici. A preoccupare – conclude la nota di Comunitalia - sono i minori: accogliamo nelle nostre strutture sempre più adolescenti con problemi di alcol, cannabis, cocaina e crack. E per la gran parte, stando alle nostre interviste, la porta d’ingresso all’uso delle sostanze è la cannabis, con minori che iniziano a farne uso già a 12 anni. (Com)