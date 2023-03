Germania: Kley (Eon), si sarebbe dovuto pensare diversamente al Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la “consapevolezza odierna”, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, “si sarebbe dovuto pensare in maniera diversa” alla costruzione del Nord Stream 2, il gasdotto russo-tedesco nel Mar Baltico. È quanto affermato dal presidente del consiglio di vigilanza del gruppo per l'energia tedesco Eon, Karl-Ludwig Kley, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Il dirigente ha aggiunto che l'azienda sta seguendo “dalla giusta distanza, né più né meno” gli sviluppi dei sabotaggi del Nord Stream 1 e del Nord Stream 2, di cui era comproprietaria con Gazprom, Wintershall Dea, Uniper, Gasunie ed Engie, Omv e Shell. Secondo Kley, “probabilmente, non vi sarà più gas trasportato dalla Russia mediante gasdotti attraverso il Mar Baltico”. (Geb)